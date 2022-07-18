Ordu’da yağışlar sele neden oldu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Ordu genelinde dün gece etkisini arttırarak devam eden sağanak yüksek kesimli noktalarda etkisini arttırdı. Fatsa ilçesinin Ilıca, Kurtuluş, Yalıköy, Bolaman Mahallelerinde derelerin taşması sonucu şehir merkezini su bastı.

Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, ekipler ise alanlarda çalışma başlattı. Fatsa ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dere taşarken, 2 iş yeri ile 10 evi su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için yağışların devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, olabilecek sel, su baskını, heyelan ulaşımda aksama gibi konularda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. (İHA)