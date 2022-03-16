Ordu'da toplu ulaşıma zam

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME ) toplantısında toplu taşıma araçlarının artan mazot fiyatları ve maliyetler gerekçesiyle 19 ilçede (minibüs, taksi, servis, özel halk otobüsü) bütün ticari araçlara 16 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 ile 53 arasında zam yapıldı.

Kentte toplu ulaşıma bir önceki zam kararı 27 Aralık 2021 tarihinde alınmıştı. 27 Aralık’ta tam 3,50 lirayken 4,25 lira, öğrenci 2,25 iken 3 lira, kartsız binişler 4,50 lirayken 5,25 olmuştu. Yeni tarifeyle ise tam 4,25 lirayken 6,5 lira, öğrenci 3 lira iken 4 lira, kartsız binişler 5,25 lirayken 7,5 lira yapıldı.