Ordu'da sağlık çalışanına perde demiriyle saldırı

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Civil Köprüsü'nde önündeki aracı geçmeye çalıştığı sırada motosikletinin kontrolünü kaybeden Sezer A., köprü direğine çarpmasının ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste müdahalesi yapılan Sezer A. bilinmeyen bir nedenle sağlık görevlilerine saldırdı.

DHA'nın haberine göre Sezer A., eline geçirdiği perde demiriyle başına vurduğu paramedik Şahin Demirci’yi yaraladı. Tedavisi yapılan Demirci, Sezer A.'dan şikayetçi oldu. Hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Sezer A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.