Ordu'da fındık tüccarı fındık satışı tartışmasında baba ve oğlunu tabancayla yaraladı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde S.E. ile oğlu E.E., fındık tüccarı Y.Z.E. tarafından tabancayla vuruldu.

DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fındık fabrikasında meydana geldi.

Fabrikanın bahçesinde oturan Y.Z.E., yanına gelen ve fındık satışından dolayı aralarında husumet bulunduğu belirtilen Sait E. ile oğulları Evren E. ve Ender E.'yle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Y.Z.E., iddiaya göre kendisini darp eden Sait E. ile oğlu Evren E.'yi tabanca ile yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis, Y.Z.E.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.