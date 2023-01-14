Ordu'da çocuğa cinsel istismar: 3 tutuklama

Ordu'nun Ünye ilçesinde lise öğrencisi S.A. adlı çocuk, bir süre önce O.B. ile tanıştı. O.B. çocuğa birçok cinsel istismarda bulundu. S.A., O.B.’nin tehditleri ve şantajı nedeniyle Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.B. ile M.A.T. ve B.A., emniyetteki işlemleri sonrası Ünye Adliyesi’ne sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli de 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.