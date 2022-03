Ordu Demokrasi Güçleri’nden savaş karşıtı eylem

Ordu’da bir araya gelen çeşitli siyasi partiler, Ordu Demokrasi Güçleri olarak savaş karşıtı bir basın açıklaması düzenledi. Yapılan basın açıklamasında, “Rusya’ya, AB, ABD, İngiltere ve NATO’ya tepki gösterildi.

Ordu Demokrasi Güçleri’nin Altınordu Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’nda barış çağrısı ortak basın açıklamasını Ethem İştar okudu.

Yapılan açıklamada, “Ukrayna’da bombalar patlamaya başladı. Savaşların gerçek yüzü olan ölümler, yıkımlar; göç yeniden karşımızda. Her bomba, her ölüm canımızı yakıyor. Emperyalistler tepişiyor mazlum halklar acı çekiyor. Emperyalistler arası pazar kavgası üzerinden çalınan savaş tamtamları emperyalist işgal ve savaşın önünü açtı. Emperyalist savaş tehdidi sadece bombaların patladığı coğrafyayı değil, bütün dünya halklarını tehdit etmektedir. Bu savaş haklı bir savaş olmadığı gibi halkların savaşı da değildir. Bu savaş, enerji şirketlerinin, kapitalistlerin, silah tekellerinin ve emperyalistlerin barbarlık savaşıdır. Savaşı emperyalistler çıkardı halklar mağdur edildi. İşçi sınıfı, emekçiler ve halkların yapması gereken şey; her yerde savaşa karşı tepki göstermek, emperyalist politikalara karşı barışın sesini yükseltmektir. Bizler de BARIŞ SESİMİZİ buradan yükseltiyoruz!” ifadeleri yer aldı.

Savaşa karşı birleşiyoruz, mücadele ediyoruz

Savaşa karşı barışı savunduklarını belirten İştar, “Ülkemizdeki sermaye kesimlerine ve tek adam hükümetine karşı devam eden emek ve demokrasi mücadelesi, gelinen aşamada emperyalist savaşa karşı mücadeleyle birleşmek zorundadır. Emperyalist savaş ve işgalin büyüyor. Bir yanda ABD, İngiltere yönetimleri ve NATO, diğer yanda Rusya ve onu destekleyen Çin emperyalist hükümetleri; halkların boğazlaşmasına yol açan savaş politikalarını adım adım inşa etmektedir. AKP iktidar savaş maceraları konusunda tescillidir. AKP hükümetini uyarıyoruz! Savaşa ortak olma, Karadeniz’in emperyalistlerin gölü ve savaş arenası haline getirilmesine hizmet etme! AKP hükümetinin Ortadoğu ve Suriye politikası bunun örneğidir. Bunun karşısında barışın teminatı, işçi sınıfı ve halkımızın yükselteceği barış mücadelesi olacaktır. Tırmanan gerilim ve savaş karşısında Türkiye’nin güvencesi NATO olamaz. NATO emperyalist bir savaş örgütüdür. Türkiye NATO’dan çıkmalı, emperyalist savaşlarda Türkiye’yi taraf yapan tüm anlaşmalar iptal edilmelidir.” dedi.

'Savaş, açlık ve yoksulluktur...'

Emperyalist savaşların işçi ve emekçilere açlık ve yoksulluk getirdiğini vurgulayan İştar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Emperyalist savaş ölümün yanında açlık, yoksulluk, göçler ve kitlesel işsizlik de demektir. Uluslararası işçi sınıfı ve halklar bu nedenle barış için ayağa kalkmalıdır. Emperyalistler bölgeden elini çekmelidir. Halklar kardeşlik içinde kendi geleceğine karar vermelidir. Donetsk ve Luhansk’ın geleceğine orada yaşayan halklar karar vermelidir.

Ordu Demokrasi Güçleri olarak ülkesine NATO güçlerini davet eden faşist iktidarın değil, Karadeniz’in diğer ucunda emperyalistlerin savaşından dolayı mağdur edilen Ukrayna halkının yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Halkların gözyaşının nedeni olan Rusya ve NATO güçleri, Ukrayna ve çevre ülkelere gönderdikleri silahları ve askerleri derhal geri çekmeliler. Emperyalist savaşa hayır! Yaşasın halkların kardeşliği ve enternasyonal dayanışması!”