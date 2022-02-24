Operasyonun başlaması sonrası petrol fiyatları 100 doları aştı

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun ardından petrol fiyatları 100 doları aştı

Haber Merkezi

Petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu sonrası 100 doları aştı.

Petrol fiyatları uzun zamandır 100 dolar sınırı aşamamıştı.

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Putin askeri operasyon emri verdi