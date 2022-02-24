Petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu sonrası 100 doları aştı.
Petrol fiyatları uzun zamandır 100 dolar sınırı aşamamıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Operasyonun başlaması sonrası petrol fiyatları 100 doları aştı
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun ardından petrol fiyatları 100 doları aştı
Haber Merkezi
Petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu sonrası 100 doları aştı.
Petrol fiyatları uzun zamandır 100 dolar sınırı aşamamıştı.