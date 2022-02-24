Operasyon sonrası yeni karar: Kiev Havalimanı'ndan tüm uçuşlar durduruldu

Rusya'nın Donbass bölgesine operasyonu sonrası Ukrayna'da tüm uçuşlar durduruldu.

Haber Merkezi

Ukrayna Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kiev Havaalanı'ndaki tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, havaalanındaki tüm yolcuların ve personelin tahliye edildiğini duyurdu

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