Ukrayna Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kiev Havaalanı'ndaki tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.
Sputnik'te yer alan habere göre, havaalanındaki tüm yolcuların ve personelin tahliye edildiğini duyurdu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Operasyon sonrası yeni karar: Kiev Havalimanı'ndan tüm uçuşlar durduruldu
Rusya'nın Donbass bölgesine operasyonu sonrası Ukrayna'da tüm uçuşlar durduruldu.
Haber Merkezi
Ukrayna Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kiev Havaalanı'ndaki tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.
Sputnik'te yer alan habere göre, havaalanındaki tüm yolcuların ve personelin tahliye edildiğini duyurdu