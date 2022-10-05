OPEC+ ülkeleri petrol üretimini kısma yoluna gidiyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC+) halihazırda yüksek olan küresel enerji fiyatlarını artıracak bir adım atarak günlük petrol üretimini iki milyon varil kısma konusunda anlaştılar.

OPEC+ Bakanlar Komitesi toplantısında alınan kararın küresel olarak fiyatları yükseltmesi bekleniyor. Kararın ayrıca Batı'nın petrol üreticisi Rusya'ya dönük yaptırımlarını da zorlaştıracağı öngörülüyor. Batı ülkeleri, Moskova'ya dönük yaptırımların parçası olarak Rus petrolüne fiyat tavanı uygulamasına gitmeyi gündeme almıştı.

Kesinti kararı, 2020'den bu yana OPEC+’nın gerçekleştirdiği en büyük üretim kesintisi oldu.