OPEC Genel Sekreteri'nden 'arz sıkışıklığı' uyarısı

OPEC Genel Sekreteri Al-Ghais Bloomberg'e verdiği mülakatta Çin'de tüketimin yavaşladığı endişeleriyle bu ay fiyatlarda yaşanan yüzde 16 düşüşün 'abartılı' olduğunu söyledi.

Kuveytli Yönetici, OPEC ve OPEC dışı petrol üreticilerinin piyasaya sürebileceği ekstra arzın azaldığını belirterek "Kaygan zeminde yürüyoruz. Bu yıl petrol arzında sıkışıklık olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Çin ekonomisinin yavaşladığına dair emarelerle bu sene petrolün varil fiyatı 90 dolar civarına geriledi. Çin'de Temmuz ayında petrol tüketimi 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Al-Ghais bu düşüşe rağmen küresel petrol talebinin bu yıl yaklaşık 3 milyon varil artmasını bekliyor. OPEC Sekreteri "Çin ekonomisi 'sıfır Kovid' politikası nedeniyle henüz tam açılmadı. Çin tam anlamıyla açıldığında etkisi de büyük olacak" ifadesini kullandı.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu bu ay başında petrol üretimini Eylül için günlük sadece 100 bin varil artırarak piyasaları şaşırtmıştı.