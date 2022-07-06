OPEC Genel Sekreteri Barkindo yaşamını yitirdi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Barkindo'nun ani ölümünü Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Grup İcra Direktörü Mele Kyari Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Barkindo'nun 5 Temmuz'da saat 23.00'te yaşamını yitirdiğini belirten Kyari "Ailesi, NNPC, ülkemiz Nijerya, OPEC ve küresel enerji topluluğu için çok büyük bir kayıp. Cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar kısa süre içinde duyurulacak" dedi.

1 Ağustos 2016'dan beri OPEC Genel Sekreterliği'ni yürüten Barkindo'nun görevi 31 Temmuz'da sona erecekti.