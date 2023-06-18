Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: Gözaltılar var

İstanbul'da Trans Onur Yürüyüşü öncesinde Taksim ve Cihangir polis ve barikatlarla abluka alındı.

İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından organize edilen Trans Onur Haftası'nın 18 Haziran'daki Trans Onur Yürüyüşü ile sonlanacağı duyurulmuştu. İstanbul Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından Onur Yürüyüşlerine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İstanbul'da 2015 yılından beri İstiklal Caddesi'nde Onur Yürüyüşü'ne izin verilmiyor.

Kaos GL'nin sosyal medya hesabından aktardığına göre Harbiye'de Trans Onur Yürüyüşü için basın açıklaması etraftan gelen saldırı girişimlerine rağmen okundu.

Polis Harbiye'deki Trans Onur Yürüyüşü'ne müdahale etti, gözaltılar var.