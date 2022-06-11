Onur Yürüyüşü gericiler tarafından hedef alındı: 'Orada olacağız'

Çanakkale'de yapılacak Onur Yürüyüşü, gericiler tarafından hedef alındı.

Sosyal medyada #ŞühedamızınEmanetiÇanakkale başlığıyla yapılan paylaşımlarla Onur Haftası etkinlikleri ve 17 Haziran günü yapılacak olan Onur Yürüyüşü hedef gösterildi. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları, İBDA-C liderliğinden hüküm giymiş Salih Mirzabeyoğlu'na yakınlığıyla bilinen İFAM Akıncılar gibi gerici oluşumlara ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılarla 17 Haziran'da Onur Yürüyüşü'nün yapılacağı yerde ve saatte toplanma çağrıları yapıldı.

Çanakkale Valisi'nden 'yürüyüşü yaptırmayacağım' sözü

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret eden bir grup yürüyüşün iptal edilmesiyle ilgili vali ile görüşmelerini "Çanakkale Valisi İlhami Aktaş beyefendiyi makamlarında ziyaret ettim. Şuanda dilekçe veriyorum. Sayın valimiz kesinlikle yaptırmayacaklarını söyledi. Bir hatıra fotoğrafı çekilelim dedik, şu olayı halledelim tekrar gel o zaman çekelim dedi" şeklinde duyururken valilik tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çok sayıda hesap tarafından hedef gösterilen Muaf Çanakkale LGBTİA+ İnisiyatifi üyeleri konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, “Paylaşımları yapan şüphelilerin bu beyanları asla ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte, kin, manasız bir nefret, tehdit ve inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme mahiyetindedir. Doğrudan anayasal hakların kullanılmasını engellemek, terör ve tehdit dalgası yaratarak, şehirde Talibanvari gerici ve saldırgan bir atmosfer estirmek amaçlanmaktadır. Söz konusu paylaşımları üreten ve yayan kişiler açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlemekte ve Çanakkale’deki LGBTİ bireylere ağır saldırılar gerçekleşmesini teşvik ve tahrik etmektedirler. Söz konusu paylaşımlar toplumsal risk oluşturacak niteliktedir. Kullanıcıların profilleri incelendiğinde “Büyük Uyanış Derneği” ve “İHH”, “Hakikat Talibi Gençler” gibi kurumlarla bağlantılı oldukları, profillerinde bu gruplara referans verdikleri görülmektedir” ifadelerine yer verildi.