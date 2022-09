Onur Yaser Can davası başladı: Yakınları ve basın salona alınmadı

Onur Yaser Can’ın intiharının ardından 4 polis ve 1 bilirkişi hakkında başlatılan yargılamanın duruşması başladı. Onur Yaser Can'ın yakınları ve basın duruşma salonuna alınmadı.

Onur Yaser Can’ın intiharı sonrası dört polis ve bir bilirkişi hakkında başlatılan yargılamanın duruşması, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Sanıklar duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Onur Yaser ve Hatice Can İçin Adalet Platformu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Onur Yaser Can’ın yakınları ve basının duruşma salonuna alınmadığı belirtildi. Paylaşımda "11 yıl aradan sonra, 'gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma', 'resmi belgede sahtecilik', 'resmi belgeyi bozma, yok etme' suçlarından, dördü polis beş kişi hakkında açılan dava başlıyor" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Onur Yaser Can, 2 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Beyoğlu’nda narkotik polisi tarafından gözaltına alınmış, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Olaydan iki gün sonra, “tutanaklarda eksiklik olduğu” gerekçesiyle tekrar karakola çağrılan Can, 23 Haziran 2010’da tekrar ifadeye çağrılmış ve aynı gün intihar etmişti. İntiharının ardından annesi Hatice Can, oğlunun pantolonunun arka cebinde, üzerinde çıplak aramaya maruz bırakıldığına ilişkin ifadelerin yazılı olduğu bir not bulmuştu.

Anne Hatice Can da 2014 yılında intihar etmişti. Baba Mevlüt Can ise sağlık sorunlarından dolayı 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

Onur Yaser Can’ın intiharıyla ilgili yargılamada iki polis, “evrakta sahtecilik” suçlaması ile iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay kararı bozmuş ve yargılama yeniden başlamıştı. Polisler ise ayrı ayrı altı yıl beş ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, dört polis ve bir bilirkişi hakkında daha suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti. İstanbul Valiliği ise soruşturma izni vermemişti. Onur Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can’ın itirazı üzerine istinaf mahkemesi, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı Temmuz 2021’de kaldırmıştı.