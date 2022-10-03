Onur Şener'in katledilmesine sanatçılardan tepki: Bir ülke ancak bu kadar mahvedilebilirdi

Ankara'da bir eğlence mekanında müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine sanat camiasından çok sayıda tepki geldi. Birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla üzüntü ve öfkesini dile getirdi, suçluların cezalandırılmasını istedi.

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Şener'e saldıranlardan ikisinin Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş olarak görev yaptığını iddia etti.

Haluk Levent taziye mesajında "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." dedi.

Gökhan Özoğuz: Canı Bebeğiyle sarılmış bir Baba. Bir kaç kendini bilmez sıfatsızın egosuna verdi canını, geleceğini kızının. Ne yapsan faydasız, getirir mi bebeğine Babasını? Bu necaset ile yoğurulmuş mikroplar akla gelebilecek en sert sözlerle ...

Zülfü Livaneli: Kahredici bir olay. Hem Onur kardeşimiz hem de toplumdaki hasta, cahil, zorba, lümpen katillerin artması açısından. Bir ülke ancak bu kadar mahvedilebilirdi.

Sabahat Akkiraz: Onur Şener müzisyen arkadaşımızdı. Bir istek şarkıyı çalmadığı, muhtemelen bilmediği bir eseri seslendiremediği için istek yapan caniler tarafından tuzak kurulup tıpkı Mersin'de katledilen Sarp Öztürk gibi bizden çalındı. Bu kadar sudan bir sebepten cinayet işlemeyi aklım almıyor.

Mustafa Sandal: İstek şarkısını bilmediği için kahpece katledilen Onur kardeşime rahmet diliyorum. Şu fotoğrafa bakıp bu ülkede müzisyenlerin ne kadar kıymetsiz görüldüğünü anlayın! Katil zanlılarının üçünün de bürokrat olduğu söyleniyor! Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin inşallah!

Mert Fırat: Ankara’da bir barda, katiller istedikleri şarkıyı bilmiyor diye Onur Şener’i darp edip öldürmüş! Gecenin sonunda bardan çıkmasını bekleyip pusu kurmuşlar. Ne yazsan ne söylesen boş. Yazıklar olsun bu düzenin geldiği yere. Ailesine sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun…

Ferhat Tunç: Nasıl bir ülke olduk böyle! Onur Şener adlı genç müzisyen, program yaptığı mekanda kendisinden istenen şarkıyı bilmediği için çalamamış. Mekan çıkışında bekleyen aynı müşteriler, Onur’u acımasızca döverek öldürüyorlar. Bu genç kardeşimizin iki de küçük çocuğu varmış.