Onur Air’in tüm uçakları ‘26 bin avro’ için icraya verildi: Uçuşlar durduruldu

Özel havayolu şirketi Onur Air'in tüm uçakları Antalya Havalimanı’nın işletmecisi Fraport TAV tarafından icraya verildi. Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre; şirketin tüm hava araçlarının uçuşları ikinci bir talimata kadar durduruldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Antalya Genel İcra Dairesi’nin ilgili kararını, tüm havalimanlarında uygulanmak üzere Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne gönderildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Antalya Genel İcra Dairesi’nin takip dosyasında bahsi geçen TC-OBK, TC-OBS, TC-OBU, TC-OBY, TC-ODB, TC-OEA, TC-ONJ, TC-ONS tescil işaretli hava araçlarının alacaklı Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği Anonim Ortaklığı’nın talebi gereği seferden men edilmelerine karar verildiği belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir. Söz konusu karar gereği Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde Onur Air Taşımacılık A.Ş.’nin sahibi ve işleticisi olduğu TC-OBK, TC-OBS, TC-OBU, TC-OBY, TC-ODB, TC-OEA, TC-ONJ, TC-ONS tescil işaretli hava araçlarının uçuşları ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.”

26 bin avro için

Kaynaklar, şirketin sektördeki çok sayıda iş ortağına ve çalışanlara ciddi borçlarının olduğunu kaydediyor. Haczin pandemi öncesi borçlardan kaynaklandığını belirten kaynaklar, “Onur Air’in Fraport TAV Antalya’ya olan borcunun 526 bin avro olduğu, Fraport’un elinde de 500 bin avro’luk teminat mektubu olduğu biliniyor. Sadece 26 bin avro için 145 milyon avro değeri olduğu tespit edilen 8 uçağa haciz koydurması düşündürücü” değerlendirmesini yapıyor.