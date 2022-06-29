Onlarca ceset bulunmuştu: Ölü sayısı 51'e yükseldi

Dün ABD'de terk edilmiş bir kamyonun içinden 42 ceset çıkmıştı. Göçmenleri taşıdığı tahmin edilen kamyonun şoförüyse yaya olarak kaçtıktan sonra saklandığı yakınlardaki bir tarlada yakalanmıştı. ABD vatandaşı olduğu belirtilen kamyon şoförü gözaltına alınmıştı.

Kamyon içerisinden kurtulan 4'ü çocuk 16 kişiyse hastaneye kaldırılmıştı. Ancak hastanedeki 9 kişi yaşam mücadelesini kaybederken toplam ölü sayısı 51'e yükseldi. Yerel basının bu ülkelerden yetkililere dayandırdığı haberlere göre, ölenlerden en az 27'si Meksika'dan, üçü Guatemala'dan ve dördü Honduras'tandı. Ölenlerden en az 5'ininse çocuk olduğu belirtildi.

Kamyonda sağ kalanlar sıcak çarpması ve bitkinlikten fenalaşmıştı. Soğutmalı çekici-römorkta görünürde çalışan bir klima ünitesi yoktu. San Antonio'daki sıcaklıklar Pazartesi günü 40 dereceye yaklaşırken onlarca kişinin iç içe bulunduğu römorktaki ısınınsa bundan çok daha yüksek olduğu anlaşılıyor.

İnsanlar sınırı geçebilmek için 10 bin dolar ödüyor!

ABD Gümrük ve Sınır Koruması, Mayıs ayında ABD-Meksika sınırında 239 bin 416 kişiyle karşılaştığını açıklamıştı. Bu önceki dönemlere göre rekor bir seviyeye işaret ederken, Associated Press ajansı göçmenlerin sınırdan geçmek, bir kamyon kasasına girmek ve ABD'deki son varış noktaları için daha küçük araçlara transfer edilmek üzere San Antonio'ya götürülmek için 8 bin ila 10 bin doları ödediklerini bildirdi.

Texas Tribune tarafından hazırlanan bir rapora göre daha önce 2017'de San Antonio'da yaz aylarında içinde 39 kişiyi taşıyan bir kamyonda 10 göçmen hayatını kaybetmişti. 2003 yılında, kentin güneydoğusunda bir kamyonda ise 19 göçmen ölü bulunmuştu.