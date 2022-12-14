Önce oğlu, sonra babası: Erdoğan'ın başdanışmanı oldu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi sunmuş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü'nün oğlu Taha Hülagü'nün jet hızıyla yükseliş öyküsünü anlatmıştı.

Emir önergesinde Taha Hülagü'nün bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığına atandığına işaret etmiş, olaya ilişkin haber ise sansür konusu olmuştu.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında yaşanan bu olayın ardından Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevi sona eren Sadettin Hülagü, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanı oldu.