Önce Kuran kursu kasası çıkarılmıştı: Enkazdan 'hayattayım' mesajı

Kahramanmaraş merkezli depremin 5. gününde on binlerce kişi enkaz altından çıkarılmayı bekliyor.

Birçok enkazda yaralıların kurtarılması için gerekli olan iş makinaları bulunmazken Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Hicret Kuran Kursu'na ait kasanın vinçle çıkarılması tepkilere neden olmuştu.

Görgü tanıklarının aktarımına göre Pınarbaşı Mahallesi Haydarlı Caddesi 12. Sokak’taki enkaza gelen vinç, kasanın çıkarılmasının ardından olay yerinden uzaklaştı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalara yalnız devam etti.

Enkaz altından 'hayattayım' mesajı

Olayın duyulması üzerine yükselen tepkilerin ardından vincin geri döndüğünü kaydeden görgü tanıkları, enkaz altında kalan birçok kişinin yardım çağrılarının duyulduğunu aktardı. 12 kişinin olduğu bilinen enkaz altından bir kişi yolladığı kısa mesaj ile hayatta olduğunu bildirdi.

Askerin beklediği enkaz bölgesinde çalışmaların gece saatlerinde de devam ettiği görülüyor.