Önce Kinder ardından Nestle, bakteri krizi büyüyor: Fabrikada arama yapıldı

Kinder krizi endişeleri sürerken bir skandal da Fransa'dan gelmişti. Nestle markası olan Buitoni pizzalarda Koli Basili (E.coli) bakterisi ortaya çıktı. 2 kişi hayatını kaybetti. Gelişmeler sonrası Buitoni fabrikasında arama yapıldı. Öte yandan Avustralya'da çikolataların yanı sıra paketli ıspanaklar için halka uyarı yapıldı

Fransa'da içerdiği Koli Basili (E.coli) bakterisi nedeniyle 2 kişinin ölümüne sebep olan Buitoni pizzaları üreten Nestle'nin merkezi ile Buitoni fabrikasında arama yapıldı.

Ülke basınındaki haberlere göre, 22 Mart'ta Paris Kamu Savcılığınca "adam öldürme", "aldatma" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlamalarıyla soruşturma açılan olayla ilgili bu sabah Caudry kentindeki Buitoni fabrikasında ve Issy-les-Moulineaux kentindeki Nestle'nin genel merkezinde arama yapıldı.

Nestle merkezi ile Buitoni fabrikasındaki aramayı Çevre ve Kamu Sağlığına Yönelik Saldırılarla Mücadele Merkez Ofisi adına jandarma ekibi gerçekleştirdi.

74 kişiye bakteri bulaştı

Nestle grubuna ait Buitoni marka Fraich'Up donmuş pizzalar 18 Mart'ta E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı. Basında pizzaları tüketen 75 kişiye bakteri bulaştığı haberi yer almıştı.