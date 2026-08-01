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Önce İYİP'ten, sonra CHP'den istifa etmişti: Ümit Dikbayır şimdi de AKP'ye katılıyor

Kısa süre önce CHP'den istifa eden milletvekili Ümit Dikbayır, AKP'ye katılacağını doğruladı. İYİP milletvekili Mustafa Gürban’ın da AKP'ye geçeceğini öne sürüldü.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 02.08.2026 , 00:33

İYİP'ten istifa ederek bir süre bağımsız kalan ve ardından Özgür Özel yönetimindeki CHP'ye katılıp tekrar istifa eden Ümit Dikbayır'ın, 14 Ağustos'ta AKP'ye katılacağı iddia edildi.

Sözcü TV'den Serap Belovacıklı ile görüşen Dikbayır, hakkındaki transfer iddialarını teyit etti. Görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Belovacıklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ümit Dikbayır ile konuştum ve '14 Ağustos'ta AKP'ye geçecek' iddialarını doğruladı. 'Daha önce çağırmışlardı, bekledim' dedi."

İYİP'li Gürban da AKP yolcusu

Dikbayır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP'ye davet edildiğini aktaran gazeteci İsmail Saymaz ise "Dikbayır’ın 3 hafta önce Erdoğan’la Beştepe’de görüştüğünü, bu görüşmede cumhurbaşkanı tarafından AK Parti’ye davet edildiğini öğrendim" dedi.

Saymaz, İYİP Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban’ın da AKP'ye geçeceğini belirtti.

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