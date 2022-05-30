Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Erzurum çağrısı

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin Erzurum’da üstlendiği Hacı Bahattin Sevgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda yedi erkek çocuğa yapılan cinsel istismar davasına destek çağrısında bulundu.

Açıklama şu şekilde;

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin Erzurum’da üstlendiği Hacı Bahattin Sevgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda yedi erkek çocuğa yapılan cinsel istismar davasında desteklerinizi beklemekteyiz.

Çocuklara cinsel şiddet uygulayan yurt okutmanı hakkında “Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşvik, Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı, On İki Yaşından Küçük Mağdurların Cinsel İstismarı, Hakaret, Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak, Çocuğun Cinsel İstismarı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçlarından dolayı Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak başkanlığınıza çağrımızdır; 31 Mayıs 2022 saat 09.00’da Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan ilk duruşmada çocuklarımızı yalnız bırakmayalım.

Siz değerli Basın emekçilerini ve tüm Türkiye’yi davanın takipçisi olmaya çağırıyoruz.

İstismara boyun eğmeyelim!

ÖNCE ÇOCUKLAR VE KADINLAR DERNEĞİ

30/05/2022