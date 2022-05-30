Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin Erzurum’da üstlendiği Hacı Bahattin Sevgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda yedi erkek çocuğa yapılan cinsel istismar davasına destek çağrısında bulundu.
Açıklama şu şekilde;
Serdar Şahinkaya
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Erzurum çağrısı
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Erzurum'da görülecek cinsel istismar davasına çağrıda bulundu.
Haber Merkezi
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin Erzurum’da üstlendiği Hacı Bahattin Sevgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda yedi erkek çocuğa yapılan cinsel istismar davasına destek çağrısında bulundu.
Açıklama şu şekilde;