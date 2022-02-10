Omikron’u keşfeden doktor: Varyantı daha kötü göstermem için baskı yapıldı

Güney Afrikalı bilim insanı Angelique Coetzee, Omikron varyantının gerçekten olduğundan daha tehlikeli olarak tanımlaması için baskı uygulandığını ifade etti. Geçen yıl Kasım ayında yeni varyantı bildiren ilk kişilerden biriydi. Coetze, ülkesinde Omikron varyantının hafif semptomlara neden olduğunu açıklamıştı.

The Daily Telegraph’a konuşan Coetzee, dünyanın dört bir yanından bilim adamları ve politikacılar tarafından açıklamasının yanlış olduğu yönünde mesajlar aldığını söyledi. Coetzee, diğer bilim insanlarının ve politikacıların varyantın Güney Afrika’da hafif seyrederken, Avrupa’da ciddi bir hastalık olduğunu açıklamasını istediklerini iletiyor.

Coetzee verdiği demeçte, "Covid-19'un tüm mutasyonları nedeniyle, Güney Afrika'dan olmayan tüm bu bilim adamları ve politikacılar benimle iletişime geçiyorlardı, konuştuğumda yanıldığımı, ciddi bir hastalık olduğunu, neden bahsettiğimi bilmediğimi söylüyorlardı, bana saldırmaya devam ettiler" ifadelerini kullandı.

Doktor Coetzee, Güney Afrika’da Omikron varyantının bulaşmış olduğu kişilerin Delta varyantına kıyasla hafif semptomlar yaşadıklarını, genellikle yalnızca boğaz ağrısı ve yorgunluk belirtileri gözlemlendiğini söyledi. Güney Afrika Tabipler Birliği’nin de başkanı olan Coetzee, Omikron’un aşılanmamış bireylerde daha ciddi seyrettiğini söylerken, hastalığa yakalanan çoğu kişinin ise hafif geçirdiğini belirtti.

Angelique Coetzee, hastalığın etkilerini ilk elden görmesine rağmen, politikacıların neden onu dinlemediğini anlamadığını da söyledi.

Avustralya, Yeni Güney Galler eyaletinde baş sağlık görevlisi Kerry Chant da, eyalette Omikron vakalarında bir artış gördüğünde Coetzee'nin açıklamalarına benzer açıklamalarda bulunmuştu. Avustralya'nın yanı sıra denizaşırı ülkelerden gelen kanıtlara dayanarak, varyantta hastaneye yatışların Delta türüne göre çok daha az olduğunu söyledi. Chant, geçen sene Aralık ayında yaptığı açıklamada, "Bulgular, Omicron'un Delta'dan daha hafif olacağını ve hastaneye yatış riskinin Delta'dan yaklaşık yüzde 60 ila yüzde 80 daha az olduğunu gösteriyor" demişti.