Ömer Onan'dan FIBA'ya çok sert tavır: Gerekirse şampiyonadan çekiliriz

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlara ve soyunma odası koridorunda milli oyuncu Furkan Korkmaz'a yönelik saldırıya sert tepki gösterdi.

Onan skandal maçla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Onan, "Furkan soyunma odasına giderken polislerle birlikte saldırdılar. Gürcistan'ın resmi polisiyle fiziki bir kavgaya tutuştuk. FIBA'ya söylüyorum, o koridordaki tüm kameraları önümüze getirecekler, getirmezlerse turnuvayı terk ederiz. Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle." ifadelerini kullandı.