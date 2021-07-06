Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan tahliye sonrası açıklama

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararı sonrası tahliye edilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Gergerlioğlu şöyle konuştu:

''Bu bizim zaferimiz değil, halkın zaferidir. Ben buradan Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ediyorum. Hızlı bir süreç işletti. Sonunda da 1 Temmuz'da karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok net bir karardır. Oy birliği ile alınmıştır. Yargı süreçlerinin utanması lazım.

Haklı olduğumu biliyordum, şimdi daha da netleşti. Ben arabada polislere, hukuki süreçleri işleteceğim dediğimde 'bizi tehdit mi ediyorsun' dediler. 'Evet hukukla' tehdit ediyorum dedim.

Bizi boş yere 6 gün daha yatırdılar. 1 Temmuz itibari ile Anayasa Mahkemesi'nin net bir karar vermesine rağmen 6 gün daha bizi mağdur ettiler. Bilsinler ki biz çıktık. Bizim çıkmamız diğer arkadaşlarımızın çıkmasının habercisidir. Bizim çıkmamız, partimize yönelik saldırıların biteceğinin işaretidir. Benim içim, yüzüm gülüyor. Halkın da yüzü gülsün. Direne direne kazanacağız.''