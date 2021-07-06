Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında karar

Milletvekilliği düşürülen eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen "hak ihlali" kararı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Gergerlioğlu’nun avukatı Bişar Alınak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, AYM kararının tebliğ edildiğini duyurdu.

Alınak, "AYM’nin kararı tebliğ edildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek karar ile infaz durdurma kararı verdi" diye yazdı.

Gergerlioğlu’nun, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi beklenirken oğlu Salih Gergerlioğlu da sosyal medya hesabından ''Sonunda karar savcılığa gönderilmiş. Bugün bırakırlar artık... Babamı almaya gidiyorum'' diye yazdı.

Ne olmuştu?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmış ve dosya Meclise gönderilmişti.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüş ve 1 yıl 10 ay hapis yatması için cezaevine gönderilmişti.

AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun "siyasi faaliyetle bulunma ve kişi hürriyeti haklarının ihlal edildiğine" hükmetmişti.