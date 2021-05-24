Ömer Faruk Eminağaoğlu: Yeni bir HSK modeli için anayasa değişikliği gündeme getirilmeli

Bir süredir Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında devam eden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimi için uzlaşı sağlanmış, 7 üyenin dördünün Cumhur İttifakı, üçününün ise Millet İttifakı tarafından belirleneceği açıklanmıştı.

Uzlaşıyı soL'a değerlendiren eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu "Yakınılan bu yapıya muhalefetin üç üyeyi belirlemek karşılığında evet demesi, bir dört yıl daha iktidarın mutlak olarak etkin olacağı HSK'ya muhalefetin bile evet demesinden başka bir anlam taşımıyor" dedi.

HSK'nın bu modelle oluşturulması, zaten eleştirilen yargının siyasete aşırı bağımlı hale gelmesi sorununu çözer mi yoksa artırır mı sizce?

13 üyeli HSK'nın altı üyesini doğrudan partili Cumhurbaşkanı belirliyor. Kalan yedi üye ise TBMM tarafından seçiliyor.

TBMM'nin seçeceği yedi üyeden dördünün adına ne denirse densin yine iktidar tarafından belirlenmesi demek, iktidarın sonuçta 13 üyeden 10'unu belirlemesi demek.

İktidar, mevcut seçim sisteminde tek başına istediği sonucu alamayacağını gördüğü, bu seçimi gerçekleştirebilmek ve HSK'da da ağırlığını korumak adına muhalefete üç kontenjan tanıyor. Muhalefete üç kontenjan tanıyarak, iki daireden oluşan HSK'nın hem iki dairesinde hem de genel kurulunda yine sayısal çoğunluğu elinde tutmak iradesi de açıkça görülüyor.

HSK'nın mevcut yapısından haklı olarak yakınılırken, yakınılan bu yapıya muhalefetin üç üyeyi belirlemek karşılığında evet demesi, bir dört yıl daha iktidarın mutlak olarak etkin olacağı HSK'ya muhalefetin bile evet demesinden başka bir anlam taşımıyor.

Kendisine bağımlı bir HSK'yı amaçlayan iktidar, böylece muhalefeti de suç ortağı yaparak, yarattığı ucube sistemine adeta meşruiyet te sağlıyor.

Oluşacak böyle bir HSK, işlemleri ile yargıdaki sorunları kuşkusuz çözmeyecek. Yeni oluşacak HSK'da, kendisini asıl yapılandıran siyasi iktidarın beklentilerine göre hareket edecek. O zaman da, muhalefet oluşturulmasına katkı sağladığı bu HSK için ne diyebilecek...

HSK'nın bir kurum olarak nasıl bir önemi var?

HSK, yargıç ve savcıların mesleğe kabullerinden başlayarak yüksek yargıç seçilmeleri dahil tüm işlemleri yapmakla görevli, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesini gözeterek çalışan anayasal bir kurum. Kurumun varlığı, yargı sisteminin temeli. HSK'nın bağımsızlığı demek yargının da bağımsızlığı demek.

Yargının siyasallaşması bu kadar çok eleştirilirken, siz muhalefetin bu tutumunu nasıl yorumluyorsunuz? 3 üyeyi belirlemiş olmanın bir anlamı var mı, kurulda açık bir iktidar ağırlığı olacağı açıkken?

HSK'nın her iki dairesinde de, genel kurulunda da iktidarın belirlediği üyeler çoğunlukta olacak.

Bağımsız olmayan bir HSK'nın, yargı bağımsızlığını sağlayabileceği, her koşulda iktidarın karşısında yansız olacağı, etkisi altında kalmayacağı söylenebilir mi...

Böyle bir tabloya üç üye ile evet demekle amaçlanan, içerde olanlardan haberdar olmak ve bunları kamuoyuna aktarmak ise, kuşkusuz tartışmalar Kurul'da tüm üyelerin önünde yapılmayacağı ve o üç üye de işlemleri son anda önlerinde bulacakları için, bu durum hem gerçekçi değil, hem de Kurul'a seçilenler kuşkusuz muhalefet için adeta sözcü konumunda da olmamalı.

Bu tabloya evet demekteki amaç, yargıyı bir pazarlık alanına çevirerek HSK'nın yapacağı çok sınırlı sayıdaki bazı atamalar için adeta kontenjan almak ta olmamalı. Çünkü bunun sonucu olarak şu an da olduğu gibi HSK üzerinden diğer tüm konularda yargı iktidara teslim edilmiş olacaktır. Bundan muhalefet dahil herkes uzak durmalıdır.

Muhalefet, sorumlu ve tutarlı hareket etmeli, iktidarın şimdiye kadar yaptığı gibi hareket etmemelidir.

İşin ilginci, tüm bunlar yapılırken, yargıdaki örgütlerin hele de yargıç ve savcıların tek sivil ve bağımsız örgütü Yargıçlar Sendikası'nın görüşünün alınmaması son derece manidardır.

Sizce doğrusu nedir peki? Yargı sisteminde atılması gereken en acil adım olarak neyi veya neleri görüyorsunuz?

TBMM'de yapılacak seçimlerde iktidar blokunun seçim için yeterli çoğunluğu sağlayamaması bir şans olarak görülmeli ve yargı bağımsızlığını sağlayacak bir HSK modeli için ivedilikle anayasa değişikliği gündeme getirilmelidir. Öncelikli adım bu olmalıdır.

İktidar, her ne yol ile olursa olsun yine HSK'yı elinde tutabilmek için arayış içine girmiştir. Yargı bağımsızlığı için kararlı ve tutarlı bir duruş sergilenerek, iktidarın adımlarına ve dolayısıyla yine bağımlı bir HSK modeline meşruiyet sağlanmamalıdır.

Anayasa'daki düzenleme uyarınca hareket edilmelidir. Sonuçta seçimler kuraya kalacaktır. Yargı bağımsızlığı denilerek yazı tura atıldığı, ancak yazı veya tura da bile yargının kazanmadığı, her iki durumda da yargının partiler arasında paylaştırıldığı ucube bir sistem ortaya yaratılmıştır. Bu ucube sistemin çarpıklığı için de, bu çarpıklığı açıkça gösterebilmek için de iktidarla pazarlığa girilmemelidir.

Konu herhangi bir partinin azınlıkta veya çoğunlukta olup olmaması konusu değil, yargının yargıya bırakılıp bırakılmaması, yargı bağımsızlığının gözetilip gözetilmemesi konusudur.

Yargı bağımsızlığı, adına uzlaşma deyin ne derseniz deyin pazarlık konusu edilebilecek bir konu değildir.

Yargı sisteminin temeli, erkler ayrılığına, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığının, yargıç güvencesinin varlığına dayalıdır. Bunların sağlanması için öncelikle ve mutlaka Anayasa'nın yargı bölümü bütünüyle değiştirilmelidir.