Ömer Çelik'ten Pınar Gültekin açıklaması: Hukuki süreçleri takip edeceğiz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen 'haksız tahrik' indirimiyle ilgili paylaşım yaptı. Çelik, "Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çelik, "Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz" dedi.