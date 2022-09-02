Ölümle tehdit edilen Prof. Şenol hakkında bakanlığa 6 soru

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden M.Y.'nin elektronik kelepçesini kırdığı ortaya çıkmıştı.

CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması talebiyle konuya ilişkin soru önergesi verdi.

İlgezdi yaptığı açıklamada pandeminin başından bu yana en ön safta salgınla mücadelesini sürdüren Prof. Dr. Şenol'un aşı karşıtı olduğu iddia edilen M.Y’nin uzun süredir ölüm tehditlerine maruz kaldığını belirtti.

Şenol’un ofisinin kapısına 29 Temmuz 2022 tarihinde dana dili bırakıldığını ve cinayet planladığı iddia edilen olayın şüphelisi M.Y.'nin gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını hatılatan İlgezdi, zanlının elektronik kelepçeyi sadece 3 gün taktığını, sonrasında emniyet güçlerince Profesör Şenol’a "kelepçenin kırıldığı, zanlının izlemden çıktığı bilgisi verilmiş, bir de kendinizi koruma önlemlerinizi arttırın" önerisinde bulunulduğunu aktardı.

Kelepçeyi çıkardıktan sonra yine tehditleri sürdürdü

M.Y.'nin elektronik kelepçeden kurtulduktan sonra ilk iş olarak sosyal medyadan, “Bu akşam çok özel ve hoş bir akşam oldu. Uluslararası Dil Olimpiyatları gibiydi” yazısıyla içinde dil bulunan bir yemek tabağı fotoğrafı paylaşarak, Profesör Şenol’a göndermede bulunduğunu ve tehditlerini yinelediğini belirten İlgezdi "Zanlının cesaretinden de anlaşılacağı üzere, Sağlıkta Şiddet Yasanızın, Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol’u korumaya yetmediği aşikârdır" dedi.

İlgezdi şunları kaydetti:

"Zanlının ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasını, başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere, tüm sağlık meslek kuruluşları ve sağlık çalışanları tepkiyle karşılamıştır. Bir hekimin hayatını tehlikeye atan bu ihmal, ‘yeni bir hekim katli mi gerçekleşecek’ sorunu akıllara getirmektedir. Ölümle tehdit edilen, aylarca takip edilen, ofisine kesilmiş dana dili bırakılan ve izini kaybettiren bir zanlı ile karşı karşıya bırakılan Profesör Şenol, ölüm korkusuyla baş başa bırakılmıştır."

'Bakanlık neden bir açıklama yapmadı?'

İlgezdi Sağlık Bakanı Koca'ya şu soruları yöneltti: