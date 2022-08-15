Ölüm treni... Komiserin ölümüne neden olan kazasının altından ihmal çıktı

Giresun’da yaşayan komiser Sinem Dilekçe’nin Ankara’dan iki misafiri gelmişti. Eşi Samet Dilekçe ve misafirleriyle eğlenmek için 9 Ağustos akşamı lunaparka gittiler. Önce çarpışan arabalara bindiler.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre ardından da “Nessi” adı verilen hızlı trene geçtiler. Bir tur attılar. İkinci turun ortasında tren raydan çıktı. Hepsi bir yana savruldu. 28 yaşındaki Sinem ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti. Olaya dair ‘taksirle ölüme sebep olmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü’nün aldığı Lunapark sorumlularının ve şahitlerin ifadelerinden ihmaller zinciri çıktı:

‘Çalışanların eğitimi yok'

Selim Kımıl (Lunaparkın yetkilisi - Tutuklu): Ben yüzde 5 hissedarım, şirketin büyük hissedarı Aysun Karaahmet’tir. Şirket faaliyetleri içerisinde lunapark da bulunmaktadır. Sorumlu müdür benim. Asıl çalışanlar yanında parttime çalışanlar da vardır. Çalışanların sabit bir görevi yoktur. İhtiyaç halinde yerleri değiştirilir. İşe başlayanlardan herhangi bir belge istenmemekte veya herhangi bir eğitim verilmemektedir. Makinelerin düzenli bakımları değişik firmalardan yapılmaktadır. Hızlı tren vagonlarının raydan çıkması durumunda, çalışan kişinin herhangi bir müdahale yapma şansı yoktur. Treni kullanan görevli sadece jetonları toplar ve düğmeye basarak treni hareket ettirir. Oyuncakların büyük bakımlarını sanayide kendim yaptırıyorum. Kazadan 3-4 gün önce kazanın olduğu trende bilye değişimi yaptırmıştık, herhangi bir problemi yoktu.

‘Sadece düğmeye bastım'

Volkan Salan (Treni parttime kontrol eden üniversite öğrencisi): “Hızlı trenin sorumlusuyum. Jetonları toplar, hareket için düğmeye basarım. O gün saat 21.00 sıralarında jetonları topladım, trenin başlama düğmesine bastım. Tren hareket etti. Bir veya iki tur attıktan sonra trenin başındaki ejderha figürünün düştüğünü gördüm. Ardından bağrışma sesleri gelmeye başladı. Vagonun düştüğünü gördüm. O an müdahale imkânım yoktu. 5-6 saniye sonra tren başlama noktasına geldi. Düğmeye basarak durdurdum. Yaralıları çıkarttım.

‘Akademisyenim, ilgilenemedim'

Aysun Karaahmet (Şirketin büyük hissedarı - Tutuksuz yargılanacak): Giresun Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapmaktayım. Şirketin hissedarıyım. Akademisyen olarak görev yaptığım için şirket ile çok fazla ilgilenemiyorum. Lunaparkın işletmesi ve resmi işlemlerinden Selim Kımıl sorumludur. Makinelerin bakım ve onarım işlerinin takibinden kendisi sorumludur. Şirket yöneticileri ve çalışanların bulunduğu WhatsApp grubumuzda zaman zaman makine ve oyuncaklarımızın tamirat ve bakımlarının zamanında yapılması için telkinde bulundum.