Ölüm orucundaki İleri Kızılaltun hakkında tahliye kararı verildi

Cezaevlerinde adil yargılanma hakkı ve hak ihlallerine son verilmesi talebiyle 39 gündür ölüm orucunu sürdüren İleri Kızılaltun hakkında tahliye kararı verildi.

Kızılaltun, 15 Ekim 2021’den bu yana asılsız iddialarla ve somut delil bulunmadan Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu.

Kızılaltun’un bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuk incelemesi yapıldı. Tutuk incelemesi, 90 günü geçmiş olması nedeniyle duruşmalı olarak görüldü.

İleri Kızılaltun, Slilivri Cezaevi’nden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Kızılaltun’un avukatları 6 Ekim’deki duruşmaya gerek olmadan tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de İleri Kızılaltun’un tahliye edilmesi kararını verdi.

Konuya ilişkin Halkın Hukuk Bürosu'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Müvekkilimiz İleri Kızılaltun, bugün görülen tutuk incelemesinde tahliye edildi. Silivri Kapalı Hapishanesi’nden bugün tahliye edilmesini bekliyoruz."