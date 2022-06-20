Ölüm kararı verilen eski eşini, kara çarşaf giyerek vurmaya gitmiş

Olay, 9 Haziran gecesi Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesinde meydana geldi. Biri kara çarşaflı diğeri şapkalı 2 şüpheli, 3 katlı binanın 2nci katında oturan Yusuf Gençanın evinin önüne geldi. Evin zilini çalan şüpheliler, kapıyı açan Gença ile birlikte yaşadığı Hilal Şahine tabancayla peş peşe ateş edip, olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gençanın hayatını kaybettiğini belirledi. Göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hilal Şahin ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Gença toprağa verildi, Şahinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Özel ekip kuruludu

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Hilal Şahinin anlaşmazlık yaşadığı eşi Abidin Uçarı 2 yıl önce terk ederek Yusuf Gençanın yanına taşındığını, daha sonra boşandığını tespit etti.

Ekipler ayrıca Hilal Şahine ailesinin Yusuf Gençadan ayrılması ya da nikah kıyması yönünde baskı yaptığını belirledi. Şahinin eski eşi Abidin Uçar ile ağabeyi Şahan Şahinin arkadaşı A.D.nin silahlı saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı. Hilal Şahinin ailesinin ise silahlı saldırıyı azmettirdiği belirlendi.

Aileden ölüm kararı

Ekipler, Hilal Şahinin eski eşi Abidin Uçar, babası Hacı Şahin (56), kardeşleri Şahan (29), Onur Can (25) ve Ali (19), annesi Elife Şahin (49), kuzeni Meltem S. (35) ile onun eşi Mehmet Sait S. (35) ve A.D.yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Silahlı saldırının detayları da emniyetteki çapraz sorgu ile ortaya çıktı. Baba Hacı Şahin, kardeşi Musa Şahin ve oğlu Şahan Şahin, eski damatları Abidin Uçarı eve çağırarak cinayeti planladıkları belirledi.

Saldırı öncesi çarşaf giydi

Olay günü Hilal Şahinin yaşadığı mahalleye gelen kuzeni Mehmet Sait S. ile eşi Meltem S.nin çevrede gözcülük yaptığı belirlendi. Amca Musa Şahinin ise kara çarşaf giyen Abidin Uçar ile şapka takan A.D.yi otomobille eve yakın parka getirdiği tespit edildi. Musa Şahinden tabancaları alan Uçar ile A.D.nin dikkat çekmemek için kol kola girip, aile rolü yaparaki sokakta yürüdükleri sonrasında da Yusuf Gençanın evine gittikleri tespit edildi. Bu anlar, başka evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurşunu bitince kaçtı

Şüpheli A.D.nin, kapıyı açan Gençayı vurmak için tetiğe bastığı ancak silahın ateş almadığı belirlendi. Sonrasında Uçarın, Gençayı başına 3 el ateş ederek öldürdüğü, silah seslerine uyanıp kapıya gelen eski eşine ise 2 el ateş ettikten sonra mermisinin bittiği saptandı.

Evden koşarak çıkan şüphelilerin, Musa Şahinin otomobiline binerek olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. Uçar, ifadesinde, Ben değil; yanımdaki A.D. ateş etti. Kayınpederim, nikahsız yaşadığı için eski eşimi vurmamı istedi dedi. Diğer şüpheli A.D. ise silahı Uçarın ateşlediğini öne sürdü.

4 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abidin Uçar, A.D., Hacı Şahin ile Şahan Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe töre saikiyle planlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Musa Şahini yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.