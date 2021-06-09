Oluç: Erdoğan 6 sene öncesini hatırlattı, bu dava siyasi intikam davasıdır

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oluç, "Pislikler ve kirlenmişlikler ortada iken ve asıl bunların üstüne gitmesi gerekirken ne yaptı? HDP’ye kapatma davası açtı. Bravo, gerçekten çok başarılı bir iş" dedi.

Oluç şöyle konuştu:

"Bu iddianamenin 7 Haziran 2021 günü gönderilmiş olması, kapatma davası açılması ve başvurusunun yapılması çok anlamlıdır. Bundan 6 yıl önce 7 Haziran 2015 seçimleri vardı, HDP 13,1 oy alarak 80 milletvekili ile Meclis'e girmişti ve bunun sonucunda AKP'nin tek başına hükümet kurması engellenmişti. Bunun intikamını almak için 7 Haziran 2021’de, yani o seçim gününün 6 sene sonrasında kapatma davası açtılar. Dolayısıyla bu hukuki değil siyasi bir intikam davasıdır.

'Bu dava hukuki değil, siyasi intikam davasıdır'

Bugün AKP grup toplantısında Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan bunun tesadüf olmadığını açıkladı. '7 Haziran 2015’i unutmuyoruz' dedi. 6 sene öncesini hatırlattı. Çünkü 7 Haziran 2015’te, demokratik bir seçimle HDP Meclis'e 80 milletvekiliyle girerek AKP’nin hükümet kurmasını engellemişti.

Neden bu dava hukuki değil, siyasi intikam davasıdır diyoruz. Çünkü Cumhuriyet Başsavcısının 7 Haziran’ı hatırlaması mümkün değildir. Ama 7 Haziran’ı unutmayan bir siyasi irade, bir yürütme var. 7 Haziran’ı unutmuyor, bunu bugün grup toplantısında ifade etti. O direktif geldiği için 7 Haziran 2021’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu davayı açtı. Siyasi intikam davasıdır, çok açık ve net. Seçimlere hazırlık davasıdır. Bir kez daha HDP seçimlerde başarılı bir rol oynayıp AKP- MHP ittifakının iktidara gelmesini engellemesin diye HDP’yi cezalandırma ve ondan intikam alma davasıdır. Açık ve net bir şekilde bu böyledir. Bu davanın hukukla alakası yoktur, tamamen siyasidir."