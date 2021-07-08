Olimpiyatlar'a 2 hafta kala Tokyo'da OHAL ilan edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Mayıs ayından beri koronavirüs vakalarının ilk kez bine ulaşmasının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

OHAL'in 12 Temmuz ile 22 Ağustos tarihlerinde geçerli olacağı bildirildi.

23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyatlar OHAL tedbirleri kapsamında yapılacak.

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen ve bu yaz yapılacak olan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na OHAL nedeniyle seyirci alınmaması gündemde.

Konuya ilişkin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı ancak Japon basınında yer alan haberlere göre olimpiyat organizatörleri oyunlara seyirci alınmaması kararını açıklamaya hazırlanıyor.