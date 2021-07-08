Olimpiyatlar ilk kez seyircisiz yapılacak

Japonya'nın başkenti Tokyo'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle OHAL ilan edilmesinin ardından Olimpiyat Oyunları'nın da seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları bu yıl yapılacak ancak tarihinde ilk kez seyircisiz olacak.

Tokyo Olimpiyatları'ndan yapılan açıklamada oyunların seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

Tokyo dışındaki etkinlikler değerlendirilecek

Japonya'da Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa hükümetle görüşmeler sonucunda organizatörlerin bu kararı aldığını doğruladı, Tokyo dışında OHAL kapsamında olmayan yerlerdeki etkinlikler içinse seyirciye açık olması konusunda açık kapı bıraktı. Tamayo bu konunun değerlendirileceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Yoişihide Suga, Delta varyantı nedeniyle koronavirüs enfeksiyonlarının hızlı bir şekilde yayılmasına işaret ederek yeni tedbirleri açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Suga, olimpiyatlar esnasında Tokyolulara yönelik olağanüstü hal uygulanacağını belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, oyunların olağanüstü hal sırasında bile devam etmesi gerektiğinde ısrar etti. Komite daha önce Tokyo 2020 kapsamında, hafta sonundan önce stadyumlarda maksimum 10.000 seyirciye veya toplam kapasitenin yüzde 50'sine izin verme kararı almıştı.

Suga, “Ciddi şekilde hasta olan sayısı ve hastane yataklarının kullanımı hâlâ düşük, ancak varyantların etkisini dikkate alarak, ülke genelinde başka bir enfeksiyon dalgalanmasını önlemek için harekete geçmeliyiz” dedi.

Japonya'da şimdiye kadar halkın sadece yüzde 27'si ilk doz aşısını olabilmiş durumda. Çarşamba günü Tokyo, 13 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük sayı olan 920 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Japonya'nın geçen ay olağanüstü hali kaldırmasından bu yana vaka sayısı artıyor. Yeni olağanüstü hal, 2020 baharı, 2021 kışı ve 2021 baharında uygulananları takiben Tokyo'da dördüncü olacak. Önceki kısıtlamalar kapsamında, halktan mümkün olduğunca evden çalışması ve restoranların saat 20.00'de kapanması istendi.

Japonya'da tüm kısıtlamalar isteğe bağlı.