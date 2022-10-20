Ölen madencilerin çıkardığı kömür için anında ihale açtılar

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci yaşamını yitirirken, madende yaşamı yitirenlerin cenazeleri toprağa verilirken TTK yetkilileri ise ihaledeydi. İhale 17 Ekim’de yapıldı.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, Amasra TİM Lavvarında 2023’teki program ve fiili üretim ortalamasına göre; günde 84 ton üzerinden, yıllık 21 bin ton, 3 yıllık 63 bin ton kömürün torbalanması için açılan ihale 20 Eylül’de onaylandı. Saat 15’te Zonguldak’ta yapılan ihalede alınan tekliflerin değerlendirilmesi ise devam ediyor. En son kömür torbalama tesisi kurulması ve 3 yıl süreyle işlettirilmesi ihalesi 2019’da yapıldı. İhaleyi alan şirket 1 milyon 743 bin TL teklif vermişti. Teklifin kamuya maliyeti ise 1 milyon 809 bin TL olarak hesaplanmıştı. Bu yıl süresi biten ihale yenilendi.