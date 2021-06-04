KHK’yla ihraç edilen ilkokul öğretmeni Emine Yürükçü öldükten sonra göreve iade edildi ve tayini çıktı. Samsun yaşayan 3 çocuk annesi ve meme kanseri olan öğretmen Emine Yürükçü (47), 2016 Temmuz ayında KHK ile görevden alındı. Yürükçü, 1 Eylül’de de ihraç edildi.

Yürükçü hakkında 2017’de takipsizlik kararı verildi. Ancak buna rağmen işe iadesi yapılmadı. Bunun üzerine kanser hastası olan Yürükçü, malulen emekli olmak için başvuru yaptı. Aradan geçen 6 ayda başvuruyla ilgi dönüş olmadı.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre Emine Yürükçü’nün evrakları kaybolmuştu. Yürükçü yeniden başvuru yaptı ve kasımda malulen emekli oldu. Ancak geçen bu süreçte hastalığı da ilerledi, 12 Haziran 2019’da hayatını kaybetti. Öldüğü güne kadar göreve iade edilmeyi bekleyen Yürükçü’nün göreve iadesi öldükten sonra yapıldı. Önceki gün Yürükçü’nün hem göreve iadesi hem de tayininin çıktığı bildirildi. Milliyet’e konuşan Yürükçü’nün eşi Musa Yürükçü şunları anlattı:

“Eşimi, Aktif Eğitim-Sen üyesi olması gerekçesiyle ihraç ettiler. Oysa memurların büyük bir çoğunluğu zaten bu sendikaya üyeydi ve aidatları da devlet tarafından ödeniyordu. Devletin de bildiği bir sendikaya üye olmasıydı tek suçu. Takipsizlik almasına rağmen işine dönemedi. Bu süreçte sosyal soykırım da yaşadık. Bu durum hastalık sürecini daha hızlandırdı ve eşim 2019’da yaşamını yitirdi.

Eşim ölünceye kadar hep bir umutla işine iade edilmeyi bekledi. Dün de işe iadesinin ve tayininin başka okula çıktığı bilgisi verildi. Geç gelen adalet adalet değildir. Çocuklarım hâlâ annelerin ölümünü kabullenmiş değil. Annelerine terörist muamelesi yapıldı.”