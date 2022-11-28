Olaylı maçta soruşturma derinleştiriliyor 

Olaylarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Sahaya girerek kaleciyi yaralayan Mehmet Nihat A. ve bazı şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Tribünde fişekleri kullanan D.D, E.Y. ve K.E ile fişekleri sırt çantasıyla sahaya sokarak misafir tribünün tuvaletlerine bıraktıkları tespit edilen özel ambulans şirketi görevlileri A.G. ve H.K. ile ilgili soruşturmanın derinleştirildiği ifade edildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de statta görev yapan özel ambulans şirketi hakkında soruşturma başlattı.

Ozan Evrim Özenç taburcu edilecek, yaralı taraftarın durumu iyiye gidiyor

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek fırlatmış, yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.

Stat içindeki olaylar sırasında bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, müsabaka tatil edilmişti. Kaleci Ozan Evrim Özenç ve fişekle yaralanan taraftar, hastaneye kaldırılırken, 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Başına aldığı darbe sonrası yaralanan Ozan Evrim Özenç ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın tedavileri devam ediyor.

Başında kesik oluşan kaleci Ozan Evrim Özenç'in durumunun iyi olduğu, gün içinde taburcu edileceği bildirildi.

Atılan fişekle yüzünden yaralanarak ameliyat edilen Mehmet Çakır'ın tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde devam ettiği, Çakır'ın bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. (AA)