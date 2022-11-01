Olay hakem yeniden Fenerbahçe'nin Avrupa maçına atandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadelenin hakem ekibi belli oldu. Karşılaşmayı Hırvatistan'tan Duje Strukan yönetecek. Strukan'ın yardımcılığını ise Bojan Zobenica ve Alen Jakšic yapacak.

Ivan Bebek maça atandı

Fenerbahçe'nin 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga ile deplasmanda oynayıp 4-1 kaybettiği maçta verdiği tartışmalı kararlar ile gündem olan Hırvat hakem Ivan Bebek, Dinamo Kiev maçına 4. hakem olarak atandı.

Ivan Bebek'in yönettiği Braga maçında Fenerbahçe karşılaşmayı 8 kişi tamamlamış ve rakibine 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 23.00'de oynanacak.