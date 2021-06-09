Okuyan'dan Erdoğan'a: Sizi doyurmaktan fırsat mı kalıyor!

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ülkenin tüm kaynaklarını her türden sermayeye yedirip 'Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin' diyen Erdoğan'a tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında sarf ettiği "Neymiş; millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin" sözlerine tepki gösterdi.

Okuyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dağları-dereleri-denizleri yağmala, büyük sanayi tesisleri başta olmak üzere ülkenin bütün kaynaklarını her türden sermayeye yedir, sonra da 'Neymiş; millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin' de... Sizi doyurmaktan fırsat mı kalıyor!" diye yazdı.

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