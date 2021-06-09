Okuyan'dan Erdoğan'a: Sizi doyurmaktan fırsat mı kalıyor!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında sarf ettiği "Neymiş; millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin" sözlerine tepki gösterdi.

Okuyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dağları-dereleri-denizleri yağmala, büyük sanayi tesisleri başta olmak üzere ülkenin bütün kaynaklarını her türden sermayeye yedir, sonra da 'Neymiş; millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin' de... Sizi doyurmaktan fırsat mı kalıyor!" diye yazdı.