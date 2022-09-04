Okuyan: Türkiye seçimden sonra yine yoksul halkın ödemek zorunda kalacağı bir bilanço ile karşılaşacak

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan TELE1'de katıldığı programda Türkiye'nin seçimden sonra yoksul halkın ödemek zorunda kalacağı bir bilanço ile karşılaşacağını söyledi.

AKP'nin oylarında belirgin bir düşüş görülmemesinin nedenine ilişkin konuşan Okuyan Cumhur İttifakı'na alternatif olarak çıkan Millet İttifakı'nın ne söylediğini toplumun anlamadığını bunun da üç nedeni olduğunu söyledi.

Okuyan "Bu yoksullaşmanın kaynağında 20 yıldır ve öncesinde uygulanan piyasacı ve özelleştirmeci politikalar var. Bu konuda muhalefet bir şey söylüyor mu ben görmedim" dedi. Okuyan diğer iki unsurunsa laiklik ve "Batı ile ilişkiler"e yaklaşım olduğunu ifade etti.

Okuyan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- (Erken seçim) Bu seçenek masada duruyor. İktidar gerçekten kendisine uygun koşulların olgunlaştığını düşünürse bu adımı atacaktır.

- (Uluslararası alandaki gelişmeler) Türkiye şu anda oynaklık kat sayısı en yüksek ülkelerden bir tanesi.

- Türkiye'nin gelişkinlik düzeyi itibariyle Türkiye gerçekten çok istikrarsız bir noktada duruyor uluslararası alanda.

- Türk gemisi İsrail'in Hayfa limanında bir Amerikan gemisiyle beraber demirlemiş durumda.

- Rusya ile ilişkilerin de çok istikrarlı gitmemesini bekleyebiliriz.

- Öyle riskler alır ki iktidar bunun arkasından bir baskın seçime gitme ihtiyacı duyabilir. Örneğin bir savaş hali.

- Bugün ekonomik krizin üstünü örtecek bir fazla risk almadan atılabilecek bir hamlenin şu anki yoksulluğu bastıracağını düşünmüyorum. Ama bu iktidarın aklına gelebilir.

- Bu ülke çok seçime kilitlendi. Türkiye'de toplumun çok geniş bir kesimi çok ağır ekonomik koşullarda yaşıyor. (İktidarın) Bu kadar açlık ve yoksulluk varken bir şeyler sunması gerekiyor. Bunun maliyeti çok yüksek. Türkiye seçimden sonra yine yoksul halkın ödemek zorunda kalacağı bir bilanço ile karşılaşacak.

- 20 yıllık AKP iktidarı bu toplumu çok yordu. Muazzam bir öfke var. Buna rağmen ve bu ekonomik krize rağmen AKP'nin oyları belli bir orana gerilemediği gibi ekonomik krizin ortasında bazı anketlere bir iki puanlık yükselişler de yaşanıyor.

- Gerçek anlamıyla sol Türkiye'de hiçbir zaman iktidarda olmadı. Bugünkü yaşananlarda sorumluluğumuz yok. Tek bir sorumluluğumuz var, bu kadar berbat bir düzeni şimdiye kadar yıkamadık.

- Bugün Cumhur İttifakına alternatif olarak ortaya çıkan Millet İttifakı'nın ne söylediğini toplum anlamıyor. Millet İttifakı'nın parçası olan partilerin önemli bir bölümünün AKP ile organik bağı var.

- Bu yoksullaşmanın kaynağında 20 yıldır ve öncesinde uygulanan piyasacı ve özelleştirmeci politikalar var. Bu konuda muhalefet bir şey söylüyor mu ben görmedim.

- AKP 20 yıl boyunca laikliği ayaklar altına aldı. Bugün Türkiye'de özgürlükten, adaletten söz etmememizin temel nedeni laikliğin ortadan kaldırılması.

- Üçüncüsü Batı ile ilişkiler... Erdoğan ABD'ye yakınlaştığında muhalefet BOP'un eşbaşkanı diye suçladı. ABD'den uzaklaştığında da Batı değerlerinden uzaklaşmakla suçladı."

Program aşağıdaki linkten takip edilebilir: