Okuyan: Cinayetlerin temel sebebi piyasa düzeni

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Bartın Amasra'daki kömür madeninde 41 madencinin yaşamını yitirdiği işçi katliamına ilişkin Halk TV canlı yayınında açıklamalar yaptı.

Okuyan iş cinayetlerinin temel sebebinin emek sömürüsü, piyasa düzeni olduğunu belirtti. Türkiye'de çalışma koşullarının bu kadar kötüleşmesinin bir nedeninin de özelleştirme olduğunu söyleyen Okuyan TTK'nin devlete ait olmasına karşın tüccar gibi davrandığını vurguladı.

Okuyan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Piyasa ekonomisi emekçinin hayatını hiçe sayar'

"- Kömür üretimi düştüğü, madenci sayısı azaldığı halde; ölümler artıyor.

- Piyasa ekonomisi dediğimiz toplumsal sistem emekçinin hayatını, insanı hiçe sayar.

- Japonya'da her yıl Türkiye'dekine yakın iş cinayeti gerçekleşiyor. Gelişmiş ülkelerde de işleniyor.

- Türkiye'de sendikalar baskıyla ve satın alınarak işlevsizleştirildi.

- Madende 7.5 saat çalışma ölüm demek, iş hastalıkları demek.

- Yalnızca beceriksizlik, bilim dışılık değil. Cinayetlerin temel sebebi emek sömürüsü, piyasa düzeni.

'TTK devlete ait ama tüccar gibi davranıyor'

- Bir diğer olgu özelleştirmeler. TTK devlete ait, ama tüccar gibi davranıyor.

- Bartın'ı teknik detaylara boğularak değil bunlarla değerlendirmek durumundayız.

- (Yaşamını yitiren madencilere şehit denilmesi) Bizim dinsel referansları siyaset dilinden çıkarmaya ihtiyacımız var. Ama bugün siyaset topyekun dinselleşmiş durumda.

- Türkiye'de iş koşullarının bu kadar kötüleşmesinin bir nedeni de özelleştirmelerdir.

- 19.724 maden ruhsatı verilmiş, bu sermayeye devir demek.

- Türkiye niye kömür ithal ediyor; bunu sorgulamadan bu cinayetleri aydınlatamayız.

- Kader midir bu kapitalizm? Mecbur muyuz bunu düzeltmeye çalışmaya?

- Bu kader falan değil. Yalnızca madenlerde değil, mevsimlik işçiler ölüyor...

'Sansürün ilk delineceği yer sokaktır'

- Sansür yasası işlemez, teknik olarak da uygulanması imkansız.

- Ceplerinde tutacaklar, medyayı susturmaya çalışacaklar, istediklerine uygulayacaklar.

- Sosyal medyada büyük şirketler kendi sansürünü uyguluyor. Sansürün ilk delineceği yer sokaktır.

- Her şey seçime sıkışıyor. Ama siyaset 3-4 yılda bir sandığa gitmekten ibaret değildir.

- Eğer biz bu şekilde algılarsak siyaseti, sansür yasasını da aşarız."