Okuyan: Bu dört faktör yan yana geldiğinde iş cinayetleri kaçınılmaz

soL TV'de "Bakış" programında TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Gökhan Kazbek Amasra’daki katliamda tartışılmayanları masaya yatırıyor.

Türkiye’de maden kazaları neden dünya ortalamasının üstünde?

Maden işçisinin kaderi mi tarihi mi?

“Kader” tartışması kaderimiz mi?

"Emek ve adalet” deyince sorun çözülüyor mu?

Okuyan'ın programdaki açıklamalarından satır başları şöyle:

(Bu maden kazasına dair fikirlerini merak ediyorum) Öncelikle bu katliamda kaybettiğimiz madencilerin bütün yakınlarına, bütün madencilere, halkımıza başsağlığı dilemek istiyorum

- Türkiye'de istatistik olarak istikrara kavuşmuş ne yazık ki işçi cinayetleri var. Yani resmi rakamlarla 2000-2500 arası deniliyor ama çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bir de bu cinayetlere meslek hastalıları yüzünden ölenler dahil değil. Bu yalnız Türkiye'de de değil. Dünyada da birçok ülkede bu tablo var. Hep bu tartışıyor gelişmiş bazı ülkelerde yoktur diye... Tabii ki maden kazalarında çok ciddi bir azalma var teknolojinin yardımıyla ama öte yandan her gün toplam işçi cinayetleri 6 bin dünyada. Bu çok yüksek bir sayı. Yani insanlar üretirken ölüyorlar. Bu tabi kanıksamamız anlamına gelmez, çok kötü bir tablo.

- Türkiye'de de maden kazalarında çok kötü bir tablo var. AKP'nin iktidar olmasıyla beraber Türkiye en ölümcül maden kazalarının gerçekleştiği bir ülke haline geldi.

- Bunlar öngörülen olaylar. Çünkü doğrudan Türkiye Taş Kömür Kurumu'nun raporlarında var. Risk analizi yaptıklarında işçi sayısının azalması artı teknolojik yenilenmedeki artan maliyetler zaten risk analizi yaptıklarında kaza riski öngörüyorlar. O yüzden de gelen bir olgu. Bilimsel bir açıdan baktığımız zaman Türkiye'de maden kazaları ne şans ne kader, geliyorum diyor bu kazalar.

- Bunun birden fazla nedeni var. Çok az değiniliyor buna. Bir sektörde ya da ekonomide aktör sayısı karar verici sayısı arttıkça kaos olur.

- Özelleştirmeler ekonomik aktör sayısını artırdıkça denetim zorlaşıyor. Planlama zaten hak getire, öyle bir şey yok.

- İkincisi maliyeti düşürme. Türkiye uluslararası alanda işçi ücretlerini baskılayarak rekabet ediyor. Madencilik sektöründe de yüksek teknolojiyi kullanmak maliyetli.

- Aslında insan hayatını çok az riske atacak hatta robot kullanımıyla hiç riske atmayacak teknolojiye erişti insanlık. Her türlü madenin çıkarılmasında. Ama bu çok çok maliyetli. Bu dünyada da çok kullanıma girmemiş durumda. Ama bu tür aletler geliştirilmiş durumda.

- Şimdi buna girmiyorlar, bırakın bunu mevcut teknolojiyle maden çıkarılmasına dönük iyileştirici, önleyici yatırımlarda da bulunmuyorlar.

- İşçi maliyetlerini kısmanın yolu ne? İşçi çıkarmak.

- Bunların hepsi gerçekleşmiş durumda. Özelleştirme var, maliyetleri düşürmek için teknoloji kullanmıyor ya da yenilemiyorlar ve işçi azaltıyorlar. Buna bir 4. faktör eklememiz gerek. Aklı ve bilimi reddeden bir siyasi iktidar. Bu 4 faktör yan yana geldiği zaman bu cinayetlerin yaşanması kaçınılmaz. Bu dört faktör aslında cinayetin failleri.

- Beşinci faktörü eklemek gerek o da işçi sınıfının örgütsüzlüğü. Madencilik alanında hakim sendikal anlayış işçi sınıfının çıkarları filan hak getire, hükümetin yanında duran bir sendikal yapı var.

- İşçi sınıfına karşı işlenen bu cinayetlerde işçi sınıfı örgütlerinin bir fren ya da kalkan, işçi sınıfını koruma işlevi olması lazım. O da yok. Demek ki beşinci fail de bu sarı bile diyemeyeceğimiz sendikalar...

- Şimdi deniliyor gelişmiş ülkelerde azaldı diye işçi cinayetleri. Bunlar işçi sınıfının örgütlü mücadelesinin sonucu büyük ölçüde...

- Bir şey daha çok rahatsız edici. Olay oldu, bu cinayet işlendi. Kısa süre içerisinde ağıt yakılmaya başladı Türkiye'de. Bu bu düzenin yeni numarası. Gözyaşları, televizyonlar bağlanıyor, acılı aileler... Ama sorunun ekseni kayıyor. Hep beraber fotoğraf çektiriyorlar, siyasiler geliyor, bu vıcık vıcık bir şey. Tabii ki bu işinin sorumluları gidecek oraya, ve hesap verecekler. Ama böyle bir şey yok herkes fotoğraf çektiriyor, ayak altında dolaşıyorlar. Gidiyorlar insanlar orada selfie çekiyorlar. Bu çok acaip bir kültür.

- Bu meselenin makro ölçekteki kaynaklarını tartışmadan teknik detaylarını tartışmak büyük bir tuzak. Demin saydığım 5 faktörü tartışmanın merkezine koymak gerekiyor.

- Özelleştirme, teknolojik yatırım yapılmaması, işçi sayısının azaltılması, akılsız bir iktidar ve sarı sendikalar. Bunları birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkıyor.

- Artık kamu sektörüne daha ağırlık verilecek diyor sağcılar. Adını koyalım çöken neoliberalizm değil. Neoliberalizm bir dönemin ruhuydu ama sermaye diktatörlüğünün ya da kapitalizmin ruhuydu. Çökenin neoliberalizm olduğunu söyleyip sömürü düzeninin devamı üzerine bir ülke yazıyorlar. Bir kere bu yanlış. Emek hatta sınıf, toplumsal adalet gibi şeyler söyleniyor. Her kavramı batırdılar. İzin vermeyeceğiz bu kavramları kullanmalarına.

- Sermaye düzeni ve piyasayı ortadan kaldırmayan hiçbir proje ağzına emek ve sınıf lafını alamaz. Bu kavramları kullanmalarına izin vermeyeceğiz

- Daha dengeli bir ekonomi lazımmış!

- Öyle bir tahribat yarattılar ki doğal olarak bir regülasyon arıyorlar ve toplumsal patlamadan korkuyorlar. Bu nedenle yükü biraz daha devletin aldığı, biraz daha soluk alsın yoksul kesimler diye bir talebi var bizzat sermaye sınıfının. Bunun adaletle ne ilgisi var.

- Bu madenci cinayeti yanlış tartışılıyor. AKP böyle liyakatsiz yöneticiler atadı filan diye. O ayrı, faktörlerden bir tanesi. Ama diğerlerini ihmal ederek bizim bunu görme şansımız yok.

- Devlet idaresine, kamu politikalarına tevekkül, kader, şükür, bu kavramlar giremez.