Okuyan: AKP’lilerin 'insan haklarında çağ atladık' diyebilmesi insan haklarına aykırıdır!

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken, AKP'li milletvekilleri 'insan hakları', 'enerji' ve 'sağlık' alanlarında 'çağ atlandığı'na dair demeçler vermeye devam ediyor.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'sa bu duruma tepki gösterek, sosyal medya üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"İnsan hakkı sağlıklı konut, parasız eğitim ve sağlık hizmeti, yeterli beslenme, ısınma, ulaşımdır, her tür ayrımcılık ve eşitsizliğin ortadan kalkmasıdır. Bunların ayaklar altına alındığı Türkiye’de AKP’lilerin 'insan haklarında çağ atladık' diyebilmesi insan haklarına aykırıdır!"