Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimdeki son çalışmalar ile ilgili gazetecilere bilgilendirmede bulundu.
Sabah'ın aktardığı habere göre; Bakan Özer, şunları ifade etti:
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Okullardaki matematik öğretimi değişecek
Öğrencilerin matematik konusunda neden yeterince başarılı olmadıklarını araştırdıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Matematik öğretme yaklaşımı değişecek' dedi.
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimdeki son çalışmalar ile ilgili gazetecilere bilgilendirmede bulundu.
Sabah'ın aktardığı habere göre; Bakan Özer, şunları ifade etti: