Okulda fenalaşan 12 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Zeynep Demir, teneffüs esnasında fenalaştı. Bir süre sonra yere yığılan Demir'i gören arkadaşları durumu koridorda bulunan nöbetçi öğretmene söyledi. İlk müdahaleyi yapan öğretmen, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilen Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Teneffüste fenalaşarak hastaneye kaldırılan Zeynep Demir'in ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Demir'in ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak. (İHA)