Okula gitmeyen kız çocuğu sayısı 866 bine ulaştı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bugün yazılı bir açıklama yaptı.

İlkokula gidemeyen 195 bin, ortaokula gidemeyen 289 bin, liseye gidemeyen ise 373 bin kız çocuğu olduğunu belirten Yüksel, okul çağında olmasına karşın okula gitmeyen toplam kız çocuğu sayısının 866 bine ulaştığını ifade etti.

Yüksel'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

“Şu anda eğitim görmesi gereken 800 binden fazla kız çocuğu, okulda değil. Bu tablo, kabul edilemez. MEB’in kendi sunduğu verilerle bunu görmemiz daha da vahim bir duruma işaret ediyor. Ülkemizde eğitimi öyle bir noktaya getirdik ki yeni bir ülke yaratacak kadar sayıdaki çocuğumuz zorunlu eğitimden mahrum bırakılıyor, geleceğimiz karartılıyor.

'Açık öğretim dahil edildiğinde 1,5 milyondan fazla'

Özellikle eğitime erişimde kız çocuklarımıza karşı yapılan ayrımcılık, şiddetini daha da artırmış. Tam 866 bin kız çocuğumuz eğitime erişemiyor. İşin daha acı tarafıysa bu sayı, eğitim kademesi yükseldikçe daha da artıyor. İlkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğu okula gidemiyor. Okuldan uzakta olan kız çocuğu sayısı toplamda 866 bini buluyor. Açık öğretimde okuyan kız çocuklarımızı bu sayıya eklediğimizde ise 1,5 milyondan fazla kız çocuğu eğitimden uzak bırakılıyor.

866 bin gibi bir sayıya göz yumamayız, bu tabloyu görmezden gelemeyiz. Artık sürekli olarak değişen eğitim sistemi, 4 artı 4 artı 4, çözüm üretemeyen eğitim politikaları, sadece niteliksiz eğitimi yaygınlaştırmakla kalmayıp kız çocuklarını tamamen eğitim hayatından ve böylece iş ve sosyal hayattan koparmaya, onları yaşamın gerisinde bırakmaya çalışıyor." (ANKA)