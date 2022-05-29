Okul yapımının ardından güçlendirme ihaleleri de iptal ediliyor

Ülke genelinde sene başından bu yana tam 93 okul güçlendirme ve onarım ihalesi iptal edildi. Maarif Vakfı’na milyarlarca lira aktarılırken okul yapımının ardından güçlendirme ihaleleri de iptal edildi.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, iptal edilen okul güçlendirme ve onarım ihaleleri tam 18 kentte gerçekleşti. Bu kentler Hatay, Tekirdağ, İzmir, Düzce, Samsun, Sinop, Ankara, Muğla, Burdur, Manisa, Isparta, Maraş, Sakarya, Diyarbakır, Sivas, Konya, Çankırı ve Amasya oldu. En çok ihalenin iptal edildiği il ise Hatay oldu. Hatay’da toplam 38 okul ihalesi iptal edildi. Onu 11 okul ihalesiyle Konya takip etti.

En çok ihalenin iptal edildiği dönem ise içinde bulunduğumuz mayıs ayı oldu. Mayıs ayında toplam 34 okul ihalesi iptal edildi.

Güçlendirme ve onarım ihalelerinin iptal etme nedenleri ise elektronik kamu alımları platformunda şu şekilde ifade edildi: “İhaleye teklif veren istekli çıkmaması, bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması, ihalenin niteliğinin veya miktarının değişmesi.”

Ödenek yetersizliği nedeniyle iptal edilen ihalelerden bazıları şöyle:

Buca Dirayet Süren İlkokulu ve Tütün İhracatçıları Birliği İlkokulu güçlendirme ve onarım ihalesi

Bergama Yukarıbey Ortaokulu güçlendirme ve onarım ihalesi

Defne Harbiye Esenbulak İlkokulu güçlendirme ve onarım ihalesi

Antakya İpek Anaokulu güçlendirme yapım ihalesi

Çankırı Merkez Cumhuriyet İlkokulu binası depreme karşı güçlendirme ve onarım ihalesi

Sinop Boyabat Yeşilyurt İlkokulu (A Blok) deprem güçlendirme ve onarım yapım ihalesi

Zara Şerefiye Vali Aydın Güçlü İlkokulu güçlendirme ve onarım ihalesi

Canik Fatih İmam Hatip Ortaokulu ve Hasköy Cumhuriyet İlk-Ortaokulu güçlendirme ve onarım ihalesi

Defne Güneysöğüt Bedii Sabuncu İlkokulu güçlendirme yapım ihalesi

Erzin Sekiz Ocak İlkokulu güçlendirme ihalesi

Muğla İli Bodrum İlçesi Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu Deprem güçlendirme ve onarım ihalesi

Yapım da durdu

Bunun yanı sıra daha önce de gündeme gelen okul yapım ihaleleri de iptal olmaya devam etti. Son iki ayda 3 kentte 37 okulun yapım ihalesi iptal edildi. Yapımı iptal edilen okulların 4 tanesi Malatya’da, 1 tanesi Manisa’da, 32 tanesi ise İstanbul’da oldu.

Yapımı iptal edilen okul ihalelerinden bazıları ise şöyle oldu: