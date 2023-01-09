Okul servisi devrildi: Bir öğrenci yaşamını yitirdi, 14 öğrenci yaralandı

Kars'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 14 öğrenci ise tedavi altına alındı.

Haber Merkezi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 yaşındaki Gökhan Polat hayatını kaybetti, 14 ise öğrenci yaralandı.

İçerisinde öğrencilerin bulunduğu Yaşar P. idaresindeki servis minibüsü, Karaurgan köyü mevkiinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 13 yaşındaki Gökhan Polat'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, 14 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Arpaçay Devlet Hastanesi ile Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Servis sürücüsü Yaşar P.'nin gözaltına alındığı bildirildi. (AA)

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