Okul müdürünü şikayet eden öğretmen sürgün edildi

Muş Bulanık’ta bir imam hatip lisesinde öğretmenlik yapan Anıl Geçer hakkında Tüm Öğretmenler Birliği’nin (TÖB-Sen), okul müdürü hakkında "evrakta sahtecilik", "kamu zararı", "izinsiz ve raporsuz görev yerine terk etme", "girmediği derslerin ek dersini kendine yazma", "usulsüz toplantılarla eğitim öğretimi aksatma", "öğretmenimize boş gününde mevzuata aykırı şekilde nöbet yazma" ve "mobbing" gibi gerekçelerle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Anıl Geçer hakkında soruşturma açıldı. Geçer daha sonra başka bir okula gönderildi.

TÖB-Sen'in konuyla ilgili açıklamasında "Üyemiz okul ortamında müdür tarafından sistemli biçimde psikolojik baskıya maruz bırakılmış buna tepki göstermesi üzerine üyemize jet hızıyla bir soruşturma açılmıştır. Okul müdürünün görev yeri değişikliğini talep ettik. Talebimiz kabul edilmedi" denildi. Açıklamada adliyeye de bu durumun bildirilmesinin gerektiğini talep ettiklerini ifade eden sendika soruşturma dahi açılmadığını belirtti.

TÖB-Sen Muş Temsilcisi Serkan Bebek imzalı açıklamada "Okul müdürünün hukuksuzlarını ortaya çıkaran üyemize 10 gün içinde jet hızıyla İlçe Milli Eğitim tarafından cezalar verildi. Son savunmamızda 16 sayfa belge ,evrak ve delil sunup 1 adet video kayıt içeren CD vermemiz ,şahitlerimizin dinlenmesi gerektiğini belirtmemize rağmen Bulanık İlçe Milli Eğitim tarafından tek taraflı bir soruşturma yapılarak usulen hatalı bir soruşturma ile üyemize disiplin cezaları verildi" ifadesi kullanıldı:

Açıklamanın bir bölümü:

"Zorunlu görev yeri değişikliklerinin bir cezalandırma aracı olarak kullanılması, eğitim çalışanlarının görev güvencelerini tümüyle ortadan kaldırabilecek boyutlara ulaşmıştır. Devlet Memurları Kanunun hiçbir yerinde zorunlu yer değişikliği ile ilgili bir ceza bulunmaktadır.

Üyemize hangi somut gerekçeden ötürü eşi de Bulanık’ta öğretmenlik yaparken kış memleketi olan Muş ilinde 86 Km uzaklıktaki ilçeye görevlendirme verilmesi uygun görülmüştür? Üyemize ışık hızı ile bir haftada ceza verilip sürgünler verilirken hakkında adli ve disiplin yönünden bir çok suç içeren okul müdürünün soruşturmasında bir aydır hiçbir ilerlemenin olmaması da düşündürücüdür.

Hukuksuz karar derhal iptal edilmelidir. Sürgün uygulamasını kabul etmiyoruz. Hukuk önünde hesap soracağız.4 Aralık günü Bulanık İlçe Milli Eğitim önünde saat 14.00’da bu hukuksuz kararı protesto etmek adına basın açıklamamız olacak. Basın açıklamasına ekmeğine ,mesleğine ,onuruna ve bu hukuksuzluğa karşı çıkan bütün eğitim çalışanlarını bekliyoruz."